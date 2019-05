Samuele Bersani narrato 'in musica' da Marco Rainò

Dopo Atlante - interpretato in anteprima assoluta ad Aosta durante la scorsa Saison Culturelle e dedicato all’arte musicale di Samuel - Marco Rainò porta in scena la seconda serata-evento dedicata ad una narrazione musicata di uno dei protagonisti della canzone d’autore contemporanea come Samuele Bersani. Sinopsìa - titolo riferito al fenomeno della sinestesia, che associa a uno stimolo sonoro una specifica sensazione visiva - è formulata come una narrazione a due voci arricchita da esecuzioni musicali acustiche: il dialogo tra i due soggetti sul palco innesca una riflessione su ciò che ispira una canzone, sulle intuizioni che danno la vita ad una storia cantata, sulle relazioni tra la musica che evoca e le parole che raccontano. Un dialogo che è anche, soprattutto, musicale, arricchito dalle canzoni che hanno fatto di Samuele Bersani un autore vincitore di tre Targhe Tenco e dalle nuove, inedite storie di un album che, mentre scriviamo, ancora non ha un nome, ma una vocazione: raccontare il mondo, raccontando se stessi.

Samuele Bersani, autore e musicista tra i più rappresentativi della sua generazione, comincia a suonare e scrivere le sue prime canzoni da giovanissimo. Ha collaborato con Fiorella Mannoia (Crazy Boy), Lucio Dalla (Canzone), Mina, Pacifico, Ornella Vanoni, Francesco Guccini, Stefano Bollani, Ryuchi Sakamoto. Ha scritto brani per i film Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo e partecipato a due Festival di Sanremo vincendo nel 2000 il Premio della critica con Replay. Le sue opere, dalla prima canzone-polaroid Chicco e Spillo del 1992 a Le storie che non conosci del 2015 sono entrate nell’immaginario di due generazioni, contribuendo a fare della canzone d’autore una espressione lirica e poetica, oltre che una viva testimonianza del presente, anche sociale, del nostro Paese.

Architetto, designer, e curatore indipendente, Marco Rainò è fondatore e partner di BRH+, studio di progettazione multidisciplinare. Da sempre interessato alla cultura musicale, è stato Art Director dei Marlene Kuntz e dei Subsonica, così come del debutto solista di Samuel. Affascinato dalla creazione di nuove connessioni tra design, teatro, musica e letteratura, presenta ora una collaborazione artistica con Samuele Bersani che prende la forma narrativa-interpretativa di Sinopsìa.

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

La prevendita inizierà sabato 27 aprile 2019.

Biglietto unico € 20.

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Tuttomusica e Musica leggera B.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale , Piazza Roncas, n. 12 tel. 0165 32778.