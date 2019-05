Ouvertes inscriptions au Trekking Nature

Les inscriptions sont ouvertes pour la participation à l'édition 2019 de Trekking Nature, initiative réservée aux jeunes de 7 à 16 ans.



Les jeunes, accompagnés par du personnel spécialisé, feront des randonées dans le milieu alpin et participeront à des jeux et à des activités en rapport avec la découverte de la montagne, avec une attention particulière au thème de cette année, histoire d'un voyage entre le passé et le présent, entre le fantastique et le réel à la découverte de la véritable 'essence' de certains animaux qui ont frappé l'imaginaire collectif ou qui ont eu une grande importance pour les populations alpines.



Toutes les informations et les formulaires d'inscription sont disponibles sur le site Web de la région à l'adresse suivante: www.regione.vda.it/territorio/iniziative/trekking.