Crisi Casino: au Rolando preoccupato scrive alla Regione, 'collaborate a evitare fallimento'

"Siamo tutti tenuti a fare ogni possibile sforzo nel nome dell'obiettivo, mi auguro comune a tutti, di evitare il fallimento di Casino de la Vallée spa".

E' una lettera dai toni quasi disperati, quella inviata ieri mercoledì 8 maggio dall'amministratore unico della società che gestisce la Casa da gioco valdostana, Fllippo Rolando, alla Regione e al Comune di Saint-Vincent, soci la prima al 99% e il secondo all'1% della Casino de la Vallée spa.

Sono giorni, anzi ore, di fuoco per l'au Rolando: il bilancio 2018 si chiude con un passivo di 53 milioni di euro, da più parti (soci e collegio sindacale) giungono segnali di negatività rispetto all'approvazione del bilancio, che sarà portata all'attenzione dei soci nell'assemblea fissata per giovedì 23 maggio. Da quanto si apprende dalla missiva di Rolando, la Regione vorrebbe rinviare l'Assemblea, ma non è possibile: "Come potete rilevare - scrive l'au ai soci - pur sapendo qual'è la Vostra attuale posizione rispetto alla richiesta di rinuncia ai termini di cui all'art. 2429, 3° comma del codice civile, l'avviso indica come data per la prima convocazione, cui mi auguro Vi atterrete, il 23 maggio 2019". Una data obbligata, per il futuro del Casino: "Confido in un ripensamento da parte Vostra - insiste Rolando - considerato che avete già da ieri (7 maggio ndr) a disposizione sia il progetto di bilancio, sia tutta la documentazione correlata e che il giorno prima riceverete anche la relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori avreste, quindi, il tempo di esaminarle e di discuterne nel corso dell'assemblea in prima convocazione".

Necessità improrogabile, per l'au: "Perlaltro, come sapete - prosegue Rolando - il Commissario Giudiziale (nominato dal tribunale di Aosta ndr) ha ripetutamente ribadito l'opportunità/esigenza che il Bilancio venga approvato prima della scadenza per il deposito della sua relazione, fissata al 24 maggio 2019 (il giorno dopo l'assemblea ndr) per poter dare atto dell'adempimento nella relazione medesima".

"Ciò all'esclusivo fine di favorire il buon esito della procedura di concordato - ancora ripete l'au - considerato che è effettivamente indispensabile che i creditori sociali. che voteranno la Proposta di concordato soprattutto sulla base delle informazioni contenute in detta Relazione, abbiano la garanzia del corretto e regolare funzionamento della società il cui risanamento sono chiamati, mediante il voto, ad approvare". Filippo Rolando conclude rivolgendosi alla Regione: "Vi invito caldamente a proseguire nell'atteggiamento collaborativo che fino ad ora avete dimostrato e a considerare che, in un momento così estremamente delicato, siamo tutti tenuti a fare ogni possibile sforzo (ove occorra anche abbandonando le rigidità formali) nel nome dell'obiettivo, mi auguro comune a tutti, di evitare il fallimento di Casino de la Vallée spa. Sarebbe del tutto insensato che, in dirittura d'arrivo, si assumessero posizioni di rigidità, altrimenti superabili, che potrebbero addirittura compromettere l'enorme lavoro portato avanti fino ad oggi. Vi chiedo dunque un ulteriore sforzo a beneficio del salvataggio della società".