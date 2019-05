Assessore Testolin, 'fondamentale mantenere controllo su Cva'

"Il confronto in Commissione speciale sulla Cva è stato gestito in maniera corretta e non strumentalizzata". Lo ha affermato Renzo Testolin, assessore regionale alle Finanze, nell'aula del Consiglio Valle durante la discussione sulla quotazione in Borsa della Compagnia valdostana delle acque.

Per Testolin "Il lavoro di ricerca sulle situazioni di criticità e sulle soluzioni da mettere in campo è stato importante per disegnare il futuro della più importante società pubblica oltre che per il futuro della Valle".

L'assessore ha poi sostenuto che il Governo "a forte trazione autonomista non ha voglia di essere preso per la giacchetta ed essere tacciato di voler intraprendere un percorso che voglia andare a vendere o a svendere le acque della nostra regione, su cui non ci devono essere fraintendimenti: la proprietà dell'acqua sarà esclusivo compito e diritto dell'Amministrazione regionale, che è proprietaria dal 2017 delle opportunità di intervenire su questo bene primario".

Testolin ha rivendicato l'importanza degli oltre due milioni e 124 mila euro di tasse pagati e dei più di 600 milioni di euro di utili prodotti da Cva, in un momento in cui lo Stato ha chiesto un fortissimo contributo alla Regione per il risanamento dei conti pubblici. Se è vero che certe scelte vanno valutate, a detta di Testolin, bisogna farlo in maniera prospettica: la situazione di Cva è oggi di criticità rispetto al 2001 e la sua capacità di produrre reddito è dovuta alla diversificazione delle attività, in quanto i cambiamenti climatici potranno influenzare e magari pregiudicare la capacità di produzione della società.

Per Testolin, sarà quindi importante mantenere il controllo sulla società, pur aprendo la via alla sua crescita e riservando ai cittadini una quota di azionariato popolare. Inoltre, secondo Testolin, le concessioni idroelettriche in scadenza sono un elemento da tenere in considerazione così come lo è il fattore tempo al fine di non pregiudicare la sua appetibilità sul mercato.

Per l'assessore, ci saranno sicuramente delle situazioni da approfondire ulteriormente, ma le scelte politiche vanno fatte e bisognerà lavorare negli ambiti tracciati dalla relazione, valutando il percorso migliore per valorizzare l'azienda CVA e lavorando contestualmente alla definizione di una norma di attuazione al fine di sostenere la società e la comunità valdostana tutta.