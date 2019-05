Ruba carta di credito e la svuota di 20.000 euro, arrestata 64enne

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato e posto ai domiciliari M.R., una donna di anni 64, residente ad Aosta, per i reati di furto aggravato e uso indebito di carte di credito.

Il furto è avvenuto mentre la donna si trovava all’interno di una sala d’aspetto dell’ospedale Beauregard di Aosta: approfittando di un attimo di distrazione di una paziente anch’essa in attesa si è impossessata con destrezza del portafoglio riposto all’interno della sua borsa, "per poi estrarne la carta bancomat ed utilizzarla indebitamente per i successivi 15 giorni", si legge in una nota della polizia.

In tale arco di tempo, la donna ha provveduto ad effettuare molteplici prelievi di denaro contante e numerosi pagamenti presso vari esercizi commerciali, approfittando della carta rubata per acquistare le merci più varie: capi di abbigliamento, medicinali, materiale ottico, mobili, sino a dilapidare l’intero ammontare del conto bancario della vittima, per un importo complessivo di circa 20.000 euro. Le indagini condotte dagli investigatori della Squadra Mobile e coordinate dal pm Eugenia Menichetti, hanno permesso di ricostruire minuziosamente tutti i movimenti dell’autrice del furto, anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza degli esercizi interessati, sino a giungere alla completa identificazione della donna.

"La tempestività dell’intervento degli investigatori - prosegue la nota della Questura - ha permesso di recuperare buona parte del denaro indebitamente speso, poi restituito alla parte offesa. Al fine di evitare ulteriori reiterazioni del reato, considerata la molteplicità degli episodi contestati all’indagata, avente già a suo carico precedenti specifici, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto l'arresto".