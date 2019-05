Intervento del soccorso 118 alle 8,45 di questa mattina sulla statale 26 a Villeneuve, per un incidente stradale autonomo.

Per cause in corso di acccertamento l'anziano conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo che è uscito di strada, finendo in un fosso.

L'uomo, 85 anni, è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Parini per traumi e contusioni varie.