Maggioranza regionale e M5S contro Lega e Mouv', 'volete vendere Cva ai privati'

"Sarebbe tempo perso per la Regione sedersi al tavolo di un operatore privato industriale come Iren o Swisspower, pensando che l'operatore industriale generosamente abdichi al suo ruolo e lasci la Regione a fare quello che vuole della società". Queste parole, riferendosi a un'ipotesi di gestione 'mista' della Cva, le aveva dette pochi giorni fa un esperto in materia di gestione dell'energia audito in Commissione consiliare regionale speciale sulla quotazione in Borsa di Cva.

Il tema è divenuto quanto mai 'caldo' oggi nell'aula del Consiglio Valle, durante le dichiarazioni di voto sulle nove risoluzioni iscritte all'ordine del giorno in merito alla posizione che l'Assemblea dovrà assumere sulla questione. "Volete vendere Cva a società private che non faranno mai gli interessi della collettività valdostana" è l'accusa della maggioranza Uv-Uvp-Stella Alpina-Alliance Valdotaine nei confronti dei gruppi Mouv' e Lega VdA.

E in una nota il gruppo M5S ha poi rincarato la dose: "Dopo le grandi privatizzazioni dei beni pubblici strategici come le telecomunicazioni, le autostrade eccetera, eccoci arrivati alla privatizzazione dei beni comuni. Con una risoluzione congiunta Lega e Mouv' propongono di vendere la Compagnia Valdostana delle Acque al migliore offerente".



"Tutti i sostenuti discorsi sull'acqua bene prezioso e inalienabile dei cittadini valdostani - prosegue il M5S - si sono sciolti come neve al sole forse complici le temperature che in questi giorni stanno aumentando. È evidente che sono arrivati segnali che spingono verso la vendita di almeno il 51% delle azioni di Cva in modo che possa essere esercitato un controllo privato, togliendolo dalle mani della Regione Valle d'Aosta". "Già in Commissione - conclude il M5S Vda - avevamo proposto di votare un impegno a non considerare alcun tipo di proposta che privasse la Regione della maggioranza delle quote. Questa nostra proposta è stata respinta su richiesta dei consiglieri Spelgatti e Farcoz, scelta evidentemente preparatoria al progetto di privatizzazione che oggi risulta evidente. Finalmente appare in tutta la sua chiarezza quali sarebbero state le scelte politiche di 'LegaMouv' se fossero ancora al Governo, con buona pace delle altisonanti prese di posizione sull'autonomia della Valle d'Aosta".