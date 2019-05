Consiglio Valle approva quotazione in Borsa di Cva, prossimo passo una legge 'ad hoc'

Dopo quasi 20 ore complessive di dibattito in due giorni di adunanza, il Consiglio Valle ha approvato, con 18 voti a favore (Alliance valdotaine, UV, SA, Gruppo misto di maggioranza) e 16 contrari (Lega VdA, Mouv', M5S, RC-AC, ADU-VdA), una risoluzione depositata in Aula dai gruppi di maggioranza sulla quotazione in Borsa e sulle nuove possibili modalità di gestione della società partecipata Compagnia valdostana delle acque-Cva.

Il testo sollecita il Governo regionale a proseguire nella presentazione di una norma di attuazione, coerentemente con le indicazioni già fornite alla Commissione paritetica, che rafforzi la potestà legislativa regionale in materia di affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico in scadenza nei prossimi anni, a tutela degli interessi della comunità valdostana. Inoltre impegna la Giunta a definire una ulteriore proposta di norma di attuazione che, in Valle d'Aosta, disponga la soppressione della bolletta elettrica, della componente tariffaria a favore dello Stato, relativa agli oneri di trasporto e di sistema.

Il Governo dovrà infine predisporre uno specifico disegno di legge da sottoporre all'Assemblea per consentire la ripresa dell'iter di quotazione di Cva Spa prevedendo tra l'altro al suo interno: la finalità per Cva di concorrere al processo di transizione energetica, coerentemente con gli indirizzi "Fossil fuel free" della Regione, presentando annualmente un report sul progressivo raggiungimento di tali obiettivi; la fissazione della percentuale massima collocabile in borsa e la riserva di una quota da destinarsi all'azionariato popolare; il rimborso ai residenti in Valle d'Aosta di una quota significativa della componente energia della bolletta elettrica relativamente alle utenze domestiche, attraverso gli utili resi disponibili alla Regione da Cva, a seguito dell'accesso alla Borsa azionaria.

Inoltre, il Consiglio si impegna a dar corso all'iter di un referendum consultivo, al fine di sottoporre alla valutazione della cittadinanza valdostana il disegno di legge che verrà trasmesso al Consiglio regionale in merito al processo di quotazione del Gruppo Cva.

L'Assemblea ha inoltre respinto sul tema otto risoluzioni depositate dai gruppi di minoranza, di cui sette a firma dei gruppi Lega VdA e Mouv' e una dei gruppi RC-AC, M5S e ADU-VdA.