Record di infrazioni per l'autista di un pullman privato

Lo scorso fine settimana ha fatto registrare un'intensa attività per gli uomini della Polizia stradale della Valle d’Aosta.

Nel pomeriggio di venerdì una pattuglia della Sottosezione di Pont Saint-Martin sottoponeva a controllo lungo l’autostrada A5 nei pressi di Chatillon un autobus che destava sospetti agli operatori in quanto aveva l’indicatore di direzione sempre acceso. Il veicolo stava trasportando circa 50 passeggeri per una gita a Cogne.

Al controllo l'autobus presentava numerose irregolarità e in particolare non aveva effettuato le previste revisioni, l’uscita di sicurezza non era funzionante, l’estintore non era conforme e la cassetta di pronto soccorso era fornita di medicinali scaduti di validità da circa 10 anni.

L’autista inoltre non indossava la cintura di sicurezza. A carico del veicolo risultava inoltre pendente un provvedimento di pignoramento per dei debiti non pagati. Gli agenti hanno diposto il sequestro del veicolo, anche in relazione alle carenti condizioni di sicurezza, e i relativi passeggeri proseguivano il viaggio a bordo di altro autobus messo a disposizione dal titolare della società.

Per l’autista sono scattate immediate sanzioni pecuniarie amministrative per oltre 500 euro.

Nella notte di sabato, invece, nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza, effettuato con più equipaggi sia in ambito autostradale che sulla statale 26 e su strade regionali, enivano sottoposti a controllo oltre 50 veicoli e altrettanti conducenti.

Tra questi è risultato positivo all'etilometro un cittadino italiano di 35 anni, residente in Valle. Per lui è stato disposto l’immediato ritiro della patente per la successiva sospensione da tre a sei mesi nonchè una sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 500 euro.

Nel primo pomeriggio di domenica, infine, una pattuglia della Sottosezione di Pont Saint Martin, in autostrada A5 nell’area di servizio di Chatillon, rilevava un incidente con soli danni: un veicolo privo di controllo aveva urtato un palo dell’illuminazione. Il conducente, un 55enne nato e residente a Milano, risultava in stato di ebbrezza alcolica con una quantità di alcol nel sangue quasi tripla rispetto al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria competente con pena che potrà arrivare all’arresto fino a sei mesi, sospensione patente fino ad un anno e ammenda fin'oltre 3000 euro.