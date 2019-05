Operazione Geenna: Abusi e condoni edilizi al vaglio della Commissione antimafia al Comune di Aosta

Un lavoro certosino, complesso e svolto nella massima riservatezza. Tutte le segnalazioni di abuso edilizio, gli atti di condoni e sanatorie, nonchè le pratiche e i documenti relativi agli oneri di urbanizzazione protocollati dal Comune di Aosta negli ultimi dieci anni sono in questi giorni al vaglio dei membri della Commissione antimafia, insediatasi in Municipio il 10 aprile scorso per svolgere l'inchiesta ispettiva prefettizia necessaria per accertare eventuali corresponsabilità dell'Amministrazione locale nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta su una presunta 'ndrina valdostana.

Inchiesta che il 23 gennaio scorso diede vita all'operazione 'Geenna' con 16 arresti tra i quali quelli dell'ex assessore comunale alle Politiche sociali e consigliere regionale Uv sospeso, Marco Sorbara; del consigliere Uv al Comune di Aosta, Nicola Prettico e dell'assessore alla Programmazione del Comune di Saint-Pierre, Monica Carcea. Indentica Commissione è infatti operativa al Municipio di Saint-Pierre.

I commissari prefettizi, (il viceprefetto Paolo Accardi della Prefettura di Torino, il maggiore Maurizio Hoffmann del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino e il funzionario amministrativo Francesco Gianfreda della Prefettura di Torino) salgono ad Aosta da Torino due volte alla settimana, si dirigono all'Hotel de Ville del capoluogo e si chiudono dentro l'ufficio dell'ex assessore comunale alle Opere pubbliche, Valerio Lancerotto, stanza libera da alcuni mesi e che è stata opportunamente bonificata e insonorizzata.

E lavorano, per ore - leggendo carte, spulciando delibere, determine, passando al setaccio interrogazioni e interpellanze della minoranza consiliare e le relative risposte degli assessori e del sindaco. nei primi giorni di lavoro hanno acquisito dai collaboranti uffici municipali tutte le delibere proposte dall'ex assessore Marco Sorbara , nonchè gli interventi e le iniziative consiliari del consigliere Nicola Prettico. Poi l'attività di accertamento si è estesa ad altri settori e assessorati nonchè ai verbali di diverse adunanze del Consiglio comunale.

Impossibile ottenere dai commissari anche il minimo commento sull'attività svolta. Davanti alla porta di quell'ufficio in cui la luce resta accesa a volte sino a tarda ora, passano ogni giorni funzionari, dirigenti e amministratori municipali. La voglia di fermarsi anche solo per captare una frase, un nome, è sicuramente tanta, ma tutti tirano dritto velocemente.