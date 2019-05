Aosta: Tributi comunali, scadenze e agevolazioni

Il prossimo 16 giugno scadrà il termine per il versamento dell’acconto relativo all’Imu (Imposta municipale propria) e alla Tasi (tassa servizi indivisibili) i cui importi vanno calcolati a cura del cittadino. Il saldo per entrambi i tributi dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Le modalità di applicazione e le rispettive aliquote sono rimaste invariate.



Invece, la Tari (Tassa sui rifiuti) potrà essere pagata in quattro rate a partire dai mesi di settembre/ottobre con avviso di pagamento con modello F24 recapitato a domicilio.



La novità è che da quest'anno gli importi relativi a Imu e Tasi possono essere versati attraverso il sito Internet comunale, nella sezione “Info tributi”, dove sono disponibili anche i calcolatori online di Imu e Tasi.

Al termine del calcolo, infatti, può essere prodotto un modello F24 di cui il contribuente può autorizzare il pagamento con le modalità indicate, senza alcun costo aggiuntivo.



Inoltre, anche per il 2019 l’Amministrazione comunale ha voluto confermare gli stessi requisiti per l’esenzione dal pagamento della Tari e della Tasi.

Le agevolazioni sono accordate per l’abitazione di residenza, comprese le relative pertinenze, e sono applicabili in presenza di un Isee pari o inferiore a 4.800 euro per la Tari e pari o inferiore a 8.500 euro per la Tasi.



I cittadini residenti nel comune di Aosta che intendono beneficiare delle agevolazioni, entro il 30 novembre 2019 dovranno presentare allo Sportello amicoinComune una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli uffici dello Sportello amicoinComune siti in piazza Chanoux o nella sezione amicoinComune del sito Internet comunale, parte “Cittadini”, servizio n. 15 “imposta municipale propria (IMU)” e servizio n 30 “tributo sui servizi (TASI)”.



Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet comunale nella sezione “Info tributi” oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Tributi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ai numeri 0165-300.438/561.