Inchiesta lettere garanzia, processo a Rollandin slitta al 25 giugno; Regione chiede danno d'immagine

Originariamente fissata per il prossimo 29 maggio, è stata rinviata a martedì 25 giugno la prima udienza del processo in cui il consigliere regionale Uv attualmente sospeso ed ex Presidente della Giunta Augusto Rollandin è imputato di abuso d'ufficio. Il rinvio è stato notificato oggi alle parti - tra cui la Presidenza della Giunta - dalla Guardia di finanza.

La vicenda riguarda le tre lettere di garanzia spedite nella primavera del 2014 dall'allora Governatore regionale a tre banche creditrici della Casinò de la Vallee spa per 19 milioni di euro (Bccv, Banca popolare di Sondrio e Banca Passadore ndr). La procura di Aosta, pm Luca Ceccanti, sostiene che Rollandin non poteva legalmente farsi garante della Casa da gioco per conto della Regione.

Rollandin ha chiesto e ottenuto di essere processato in rito abbreviato; il gip Giuseppe Colazingari ha disposto il giudizio immediato; la Regione è parte offesa nel procedimento e si sta costituendo parte civile per danno d'immagine. "L'atto di costituzione sarà completato nei prossimi giorni", si è limitato a commentare il Presidente della Giunta, Antonio Fosson.

La prescrizione del reato contestato, che risale al 2014, scatta dopo sette anni e mezzo.

Il giudizio immediato è caratterizzato dall'assenza dell'udienza preliminare e come requisito ha l'evidenza della prova.

Rollandin, "previa spendita illegittima della propria carica presidenziale di Giunta" - si legge nella richiesta del pm Ceccanti - ha assunto "vere e proprie garanzie patrimoniali, nei confronti della banche creditrici, in assenza di qualsivoglia determinazione consiliare e/o giuntale autorizzativa e di qualsivoglia copertura regolamentare e/o legislativa".

Le presunte garanzie sono di 4 milioni per la Bccv (lettera del 5 marzo 2014), di 5 milioni per la banca Passadore (29 aprile 2014) e di 10 milioni per la banca Popolare di Sondrio (9 maggio 2014). L'ex governatore aveva quindi provocato "un ingiusto vantaggio patrimoniale" alla Casinò de la Vallée spa e "un danno patrimoniale" alla Regione, "consistito nell'assunzione di una garanzia complessiva di 19 milioni di euro".

Le indagini sono state condotte dal Gruppo Aosta della Guardia di finanza al comando del tenente colonello Francesco Caracciolo (ultimo a dx nell'immagine di repertorio); in poco più di due settimane sono state sentite oltre 20 persone informate sui fatti, tra cui funzionari di banca e della Casa della gioco, oltre agli assessori della Giunta regionale dell'epoca.

Sono stati inoltre perquisiti gli uffici della Regione e del Casinò alla ricerca di documenti collegati a queste tre lettere, che non erano mai state consegnate agli inquirenti nelle passate indagini. La loro esistenza era stata resa nota da un'interpellanza del consigliere Elso Gerandin, nell'ottobre 2014, ma nessuno aveve ritenuto la notizia degna di approfondimento, deciso invece lo scorso febbraio nell'ambito della procedura di concordato della Casa da gioco, quando alcuni istituti bancari hanno inviato alla Regione ulteriori richieste di atti e documenti di garanzia.