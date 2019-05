Oggi l'insediamento di Flavio Peinetti nell'assemblea del Consiglio Valle

Farà il suo ingresso questo pomeriggio nell'emiciclo del Consiglio Valle il dirigente medico Flavio Peinetti, chiamato a sostituire Augusto Rollandin sospeso da ieri dalla carica di consigliere regionale per effetto della Legge Severino. Per la sostituzione di Rollandin con Peinetti vi sarà la presa d'atto del Consiglio, cui seguirà il giuramento del neo consigliere.

All'ordine del giorno del Consiglio di oggi sono state inoltre iscritte quattro interrogazioni a risposta immediata: la prima, presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, riguarda i criteri di scelta dei rappresentanti del Consiglio di amministrazione della Sitrasb Spa; la seconda, depositata dal gruppo Rete Civica-Alliance Citoyenne, chiede indicazione delle voci costituenti gli investimenti programmati dalla società Cva; la terza, a firma del gruppo Lega VdA, verte sulla pubblicazione dell'avviso di selezione per l'individuazione dei componenti di commissioni medico collegiali per l'accertamento dell'invalidità civile; la quarta, posta dal gruppo Mouv', intende sapere se è stata disposta una proroga del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2018 della Casinò de la Vallée. L'Assemblea procederà inoltre alla sostituzione di componenti nelle Commissioni consiliari permanenti.

Infine, il Consiglio esaminerà, in sede di seduta europea e internazionale, le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 15a Legislatura.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 77 oggetti.