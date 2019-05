Il medico Flavio Peinetti consigliere regionale Uv al posto di Augusto Rollandin

Con 19 voti a favore (Uv, Uvp, Alpe, Stella Alpina e Rete Civica) e 15 astensioni (Mouv', Adu, Lega Vda, M5S) il Consiglio Valle ha approvato la nomina del dirigente medico Flavio Peinetti a consigliere regionale del gruppo Uv.

Peinetti era chiamato a sostituire Augusto Rollandin, sospeso da ieri dalla carica di consigliere regionale per effetto della Legge Severino. L'elezione del professionista sanitario è stata preceduta da un lungo dibattito in aula sulla regolarità della sua nomina; dibattito che è poi 'scivolato' sulle questioni giudiziarie nelle quali è incappato, da due anni a questa parte, il consigliere sospeso ed ex Presidente della Giunta Augusto Rollandin.

Nel suo breve discorso d'insediamento, Peinetti si è augurato "di poter lasciare un segno del mio operato in questa Assemblea", ammettendo che "il momento politico richiede un forte senso di responsabilità".Ha poi sottolineato "il senso di riconoscenza" nei confronti dell'Uv che lo ha candidato e sostenuto, per coloro che lo hanno votato e "per dovere civico, perché tutti coloro che esercitano una professione devono fare politica".

Alle scorse elezioni regionali Flavio Peinetti era stato eletto con 822 preferenze. Residente ad Aosta, 63 anni, Flavio Peinetti è specialista in chirurgia vascolare e generale. Direttore della Struttura complessa e del Dipartimento delle discipline chirurgiche all'ospedale Umberto Parini di Aosta, ha iniziato a lavorare al nosocomio regionale nel 1986 e nel 1997 è stato nominato primario. Dal 2003 al 2010 ha diretto il Dipartimento piemontese di patologia vascolare del Gruppo policlinico di Monza in Piemonte. Dal 2013 al 2015 è stato Presidente della Società italiana di chirurgia vascolare ed endovascolare, mentre nel biennio 2011/2012 è stato Presidente del Collegio italiano dei Primari di chirurgia vascolare.