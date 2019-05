Consiglio Valle 'arenato' sulla convalida di Flavio Peinetti in sostituzione di Augusto Rollandin

Doveva fare oggi il suo ingresso nell'emiciclo del Consiglio Valle a inizio assemblea, il dirigente medico Flavio Peinetti chiamato a sostituire Augusto Rollandin, a sua volta sospeso da ieri dalla carica di consigliere regionale per effetto della Legge Severino. Un passaggio rapido, di solito, ma la Lega VdA, sostenuta nell'iniziativa dal Mouv', ha di fatto 'bloccato' l'iter della presa d'atto dell'ingresso di Peinetti, paventandone l'ineleggibilità.

"Il primario e dirigente medico Flavio Peinetti non si mise in aspettativa quando accettò la candidatura nella lista dell'Uv - hanno affermato i consiglieri dei due gruppi di minoranza - né lo ha fatto dopo, quindi di fatto era sì candidabile ma non eleggibile in quanto ricoprente un incarico di alto livello regionale in seno alla Usl VdA e non lo è nemmeno oggi". Iniziata alle 15, l'adunanza del Consiglio Valle è stata sospesa per due volte in meno di un'ora ed è in corso la discussione sulla convalida della nomina di Peinetti.