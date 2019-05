Aosta: Sindaco Centoz, 'ritardi bando gestione Cittadella non son colpa del Comune'

"Contrariamente a quanto affermato dalla Lega, il comune di Aosta non ha perso tempo nella predisposizione de bando di gara della Cittadella dei giovani". Interviene così il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, sui ritardi nella composizione del bando di gara per la gestione della struttura, il cui contratto scade inderogabilmente il 30 giugno. Dall'1 luglio i battenti della Cittadella potrebbero dunque restare chiusi in attesa dei nuovi, o confermati, gestori.

"Sin dall’inizio del 2018 ci siamo prontamente attivati per concordare - afferma Centoz - tramite il tavolo istituzionale con la Regione, le modalità di un nuovo bando di concessione in vista della scadenza del vecchio bando prevista per settembre dello scorso anno".

La prima riunione ufficiale del tavolo Inter-istituzionale è del 28 febbraio 2018. Ne sono seguite altre quattro ma nel frattempo in Regione si sono succeduti tre diversi assessori alla Sanità e altrettanti alla Cultura in 15 mesi.

"QOgnuno con idee nuove - prosegue il sindaco - legittime, ci mancherebbe, ma che ovviamente hanno ritardato la definizione degli indirizzi politici".

Nel frattempo il bando è stato pubblicato, il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 10 giugno 2019 alle ore 12 e la seduta pubblica per l’apertura delle offerte per il giorno 11 giugno alle ore 14,30.

Centoz non ci sta ad addossarsi le colpe dei ritardi e contrattacca: "Chi ha sempre lavorato, anche in maniera abbastanza spudorata, per la chiusura della cittadelladeigiovani.it sono alcune forze politiche che oggi in opposizione sia in Comune, sia in Regione cercano di scaricare sul Comune di Aosta responsabilità che invece sono di altri. E precisamente di chi non ha mai avuto le idee chiare su cosa dovrebbe essere quello spazio e come dovrebbe essere utilizzato".

Ad oggi la struttura è aperta, funzionante "e garantisce un ottimo servizio - conclude Centoz - lavoriamo con gli uffici, come abbiamo sempre fatto, affinché entro fine giugno (termine dell’attuale proroga) ci sia un nuovo gestore. Nell’ipotesi in cui dovessero presentarsi delle difficoltà (ad oggi non immaginabili) cercheremo come abbiamo sempre fatto di trovare la soluzione tecnica che consenta di non interrompere un servizio essenziale per la nostra città".