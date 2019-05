Aosta: Minoranza consiglio comunale teme 'lungaggini' su referendum Arco d'Augusto

Nuova conferenza stampa 'congiunta', oggi, dei consiglieri comunali di Aosta Etienne Andrione (Lega VdA), Vincenzo Caminiti (Gruppo misto di minoranza) e Lorenzo Aiello (CasaPound) su un tema 'caldo' del capoluogo regionale: il previsto referendum sulla pedonalizzazione di piazza Arco d'Augusto.

"Il nostro sospetto è che il sindaco voglia, come aveva già provato a fare con il referendum sulla scuola polmone, tirarla per le lunghe - ha detto Andrione - di modo da impedire ai cittadini di esprimersi democraticamente preferendo invece sollecitarli sulla sua pagina facebook a dargli ragione su qualcosa che non è assolutamente l'oggetto del referendum". Etienne Andrione è tra i sostenitori del referendum consultivo comunale per chiedere la riapertura al traffico di piazza Arco d'Augusto. Sono previsti 90 giorni per il parere della commissione, altrettanti per raccogliere 1.500 firme e fino a altri 120 per arrivare al referendum.

"E' chiaro - ha sottolineato Andrione - che se io nomino la commissione all'80esimo giorno e questa sfora come è già successo, per oltre 30 giorni, poi perdo ulteriore tempo, io arrivo nella finestra di tiro delle prossime elezioni comunali. E il comma 2 dell'articolo 29 dice che i referendum non possono svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali".



Nel corso della stessa conferenza stampa, Vincenzo Caminiti (gruppo misto di minoranza) citando un post di Fulvio Centoz sulla sua pagina Fb ha detto che "è abbastanza paradossale che il sindaco parli dei costi del referendum quando ha dichiarato in aula che per gli arredi provvisori sono stati spesi 50 mila euro".

"Per come la vedo io", ha aggiunto Lorenzo Aiello (CasaPound), l'attuale sistemazione "sarà il progetto definitivo di quella che il sindaco definisce pedonalizzazione, che è un obbrobrio".