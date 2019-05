Subito domato incendio al parco avventura di Pré-Saint-Didiér

Un principio d'incendio si è verificato al parco avventura di Pré-Saint-Didier, verso le 6,30 di oggi lunedì 6 maggio.

La struttura era ancora chiusa al pubblico e a notare il fumo è stata una pattuglia dei carabinieri, che ha subito allertato i Vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le fiamme sono state circoscritte a un balcone: "Poteva essere un disastro, era vicino a uno chalet", ha spiegato all'Ansa il sindaco, Riccardo Bieller.

In base ai rilievi svolti, le cause del rogo sono accidentali. Non si esclude che a provocarlo possa essere stato un mozzicone di sigaretta. "Ieri c'era molto vento, non ci sono stati tantissimi clienti. Oggi siamo regolarmente aperti", fanno sapere dal Parco.