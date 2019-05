Augusto Rollandin sospeso dalla carica di consigliere regionale

E' giunto alle 15,30 di oggi alla Presidenza della Giunta il decreto del Consiglio dei ministri firmato dal ministro dell'Intero, Matteo Salvini, che per effetto della Legge Severino sospende Augusto Rollandin dalla carica di consigliere regionale dell'Uv a causa della condanna penale a quattro anni sei mesi per corruzione, riportata il 28 marzo in primo grado dal Tribunale di Aosta.

Subentra a Rollandin in Assemblea il medico e primario aostano Flavio Peinetti, terzo degli esclusi nella lista Uv alle scorse elezioni regionali.

La sospensione per Legge Severino interviene sugli amministratori pubblici già per condanne in primo grado per abuso d'ufficio, peculato, concussione e corruzione. La sospensione dal Consiglio Valle dura per un massimo di diciotto mesi, con stipendio dimezzato e senza diaria.