Domani lunedì 6 maggio saint Dominique Savio

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 6 maggio

Trino Vercellese – mattino

Riunione OFTAL

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Martedì 7 maggio

Vescovado – mattino

Udienze

Mercoledì 8 maggio

Curia vescovile - ore 14.30

Riunione del Consiglio dei Vescovi

Visita ai Sacerdoti

Venerdì 10 maggio

Torino - ore 12.00

S. Messa e incontro con il Seminario

Sabato 11 maggio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Chiesa parrocchiale di Entrèves - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Courmayeur e di Entrèves

Chiesa parrocchiale di Prè-Saint-Didier - ore 18.00

S. Cresime per le Parrocchie di La Thuile e di Pré-Saint-Didier

Seminario - ore 21.00

Vegli di preghiera per le vocazioni

Domenica 12 maggio

Cattedrale - ore 15.00

S. Messa per l'Ordinazione presbiterale di Paolo Viganò

Lunedì 13 maggio

Vescovado - ore 15.00

Incontro con i Cresimandi di Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Valsavarenche e Villeneuve

Seminario Maggiore - ore 18.00-22.00

Consiglio Pastorale Diocesano

Martedì 14 maggio

Pianezza - ore 9.30

Commissione Presbiterale Regionale

Pianezza – pomeriggio

Riunione del Direttivo della Commissione Presbiterale Regionale

Mercoledì 15 maggio

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Vescovado - ore 17.00

Incontro con i Cresimandi di Sarre e Chesallet

Seminario - ore 20.30

Partecipazione alla conferenza ecumenica sul Battesimo

