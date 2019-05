Gancia (Lega): "Per attaccarci sulla flat tax Calenda e il PD offendono un Paese intero, l'Albania"

"Scandaloso. Per voler a ogni costo attaccare la Lega, siamo arrivati al punto che il PD, attraverso le parole dell'ex ministro Calenda, ferisce la dignità di un Paese intero, l'Albania, storicamente amico dell'Italia. Un Paese uscito con sofferenza e dignità dalla più feroce dittatura comunista europea e che - con l'assenso della uscente commissione UE (di cui peraltro fanno parte anche autorevoli colleghi di partito di Calenda come Federica Mogherini) - ha oramai da tempo intrapreso la via della piena integrazione comunitaria".

È il commento di Gianna Gancia, candidata per la Lega al Parlamento europeo nella circoscrizione Nord Ovest.

"Per questo suonano ancora più assurde e inqualificabili le considerazioni con cui Calenda ha bollato un Paese, storicamente filo italiano, la cui economia è in piena fase di crescita grazie a un sistema di tassazione, sempre più attrattivo per le piccole imprese anche del Nord Ovest, attraverso il modello della no tax area e della flat tax al 15% massimo.

Calenda, già ministro di Renzi, nella recente trasmissione DiMartedì sulla 7, attaccando la candidata della Lega Francesca Donato che aveva appunto citato l'Albania come Paese dalla tassazione virtuosa per le imprese, le ha risposto con un "Siete messi bene" per denigrare il paragone positivamente fatto dalla rappresentante leghista con il Paese che è porta di ingresso nei Balcani.