Lega e Mouv' sempre più contro Munari, 'dopo sua audizione urgente rinnovo CdA Monterosaski'

"Stupore e sconcerto per le affermazioni di Munari rese in audizione in quarta Commissione" sono espressi in una nota dai gruppi consiliari di Lega e Mouv'. Il Presidente della società funiviaria Monterosa spa, che gestisce l'impianto Monterosaski, ha svelato che gli affitti dei terreni attraversati dalla funivia erano 'pagati', a costi spropositati, con centinaia di skipass e forme di fontina.

"Sentito questo - affermano i consiglieri di minoranza - pare proprio che l'indicazione data dal Consiglio regionale di non rinnovare il Cda della Monterosaski sia la strada giusta e che il signor Munari abbia pertanto esaurito il suo compito". Ribaltando quanto detto dallo stesso presidente della Monterosa, ovvero che sarebbe stato proprio la sua amministrazione a stoppare le illegalità gestionali, Lega VdA e Mouv' aggiungono che "al prossimo Cda spetterà il compito di sistemare le questioni create dalla gestione Munari prima che sia troppo tardi".

Gli esponenti di minoranza gli contestano tra l'altro di aver "negato di aver fatto stabilizzazioni di ben 10 dipendenti dando interpretazioni del tutto personali sul quadro normativo di riferimento".

Secondo Lega e Mouv Giorgio Munari (foto a lato) "si è permesso, tra tutte le altre cose, di gestire un appalto finanziato da soldi pubblici decidendo in totale e assoluta autonomia che il Responsabile unico del procedimento dovesse formarsi professionalmente grazie a tale appalto". Secondo i gruppi di opposizione inoltre i risultati di bilancio positivi della società "sono stati ottenuti anche aumentando di molto il costo dei biglietti e che questa operazione non è ripetibile".

Per ciò che concerne le piccole stazioni, "poco o nulla - contestano ancora Lega e Mouv - è stato fatto dalla governance della Monterosa per cercare di migliorare la situazione".