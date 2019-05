De l’entretien du territoire aux changements climatiques, colloque pour célébrer Chanoux

Afin de célébrer Émile Chanoux, la Région autonome Vallée d’Aoste organise le 18 mai 2019, dans la salle Maria Ida Viglino du Palais régional, le colloque De l’entretien du territoire aux changements climatiques, dédié à l’analyse des écrits de Chanoux en matière de territoire et de connaissance de celui-ci.

Ce rendez-vous – promu par l’Assessorat de l’Éducation, de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse en collaboration avec la Présidence de la Région, l’Assessorat à l’Environnement, aux Ressources naturelles et au Corps forestier, l’Assessorat au Tourisme, aux Sports, au Commerce, à l’Agriculture et aux Biens culturels et la Présidence du Conseil régional – vise à honorer le souvenir du protagoniste de l’antifascisme et de la lutte valdôtaine pour la Libération et l’Autonomie.

Pendant la matinée, à 10 h, le programme, qui a été conçu en collaboration avec la Fondation Émile Chanoux, prévoit après l’introduction d’Alessandro Celi, président de la Fondation Émile Chanoux, la lecture d’extraits des écrits de Chanoux et l’intervention de Grammenos Mastrojeni, diplomate et « environnementaliste », qui est l’un des plus grands spécialistes internationaux du changement climatique. Au cours de l’après-midi, à 15h30, une visite guidée des lieux liés à la mémoire d’Émile Chanoux est organisée, par les soins de l’Institut historique de la Résistance et de l’Histoire contemporaine en Vallée d’Aoste. Ensuite, à 17 h, dans la salle de l’Hôtel des États à Aoste, se déroulera la rencontre publique L’Europa nel pensiero di Émile Chanoux.

Selon l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, les interventions permettront de rappeler la figure de Chanoux et de comprendre pourquoi et comment sa pensée et son exemple sont toujours actuels : le rendez-vous ouvert au public, et notamment aux jeunes et aux étudiants, se veut une occasion non seulement d’évoquer, mais également de montrer l’actualité de cette pensée, et ce, à l’heure où les nouvelles générations demandent aux Gouvernements de discuter, d’analyser et d’entreprendre des parcours innovants en matière de politiques de l’environnement, en vue de l’adoption de comportements cohérents avec le respect de la nature et du prochain, ainsi que de l’évaluation correcte et avisée des options possibles.