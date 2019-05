A Les Mots il magistrato cantautore Lorenzo Delli Priscoli

Ascoltare un consigliere di Cassazione eseguire in pubblico alla chitarra elettrica una canzone di sua composizione accompagnato tra l'altro, al pianoforte, da un avvocato non è cosa da tutti i giorni. E’ accaduto sotto la tensostruttura di Les Mots, il Festival della parola in Valle d’Aosta. Il consigliere di Cassazione era Lorenzo Delli Priscoli, il pianista, forse emulo di un altro legale aduso ai tasti bianchi e neri, Paolo Conte, era il valdostano Davide Meloni.

L’inaspettata ma gradevolissima esibizione si è svolta in conclusione della presentazione del libro di Delli Priscoli ’ Famiglia e principi di uguaglianza’ che tratta il tema delicato dell’affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio dei genitori.

Lorenzo Delli Priscoli, magistrato, docente e cantautore, ha eseguito ‘Direzione Anagnina’, una canzone d’amore disperato. "Direzione Anagnina,il titolo fa riterimento alla stazione terminale di una linea della metro di Roma - ha spiegato il magistrato - nasce in metropolitana, andando appunto in direzione Anagnina, e quindi il titolo non poteva che essere questo".

La canzone prende spunto da "una classica storia vera – ha aggiunto Delli Priscoli - Avevo appena incontrato una ragazza conosciuta su internet, c’eravamo dati appuntamento a piazza di Spagna. Poi però qualcosa è andato storto: lei mi ha chiesto dove abitassi. Io prima le ho detto la via, ma lei non capiva, poi quando le ho rivelato di essere venuto con la metropolitana si è irrigidita. La ragazza, della benestante via Oslavia, giudica inaccettabile instaurare una relazione con un uomo proveniente invece dalla popolare via Tuscolana". Per chi fosse interessato il video della canzone è su youtube.

L’avvocato Davide Meloni, invece, era sul palco di Les Mots in qualità di pianista del Combo jazz della Sfom che suona gli intermezzi musicali durante la presentazione dei libri.