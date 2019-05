Criminologa valdostana tra i consulenti per il 'delitto di Arce'

Nadia Milliery Ognibene, 44 anni, di Gignod, criminologa e giornalista trasferitasi da alcuni anni nella Capitale, è tra i periti nominati dal tribunale di Roma per chiarire i diversi aspetti del 'delitto di Arce', ovvero l'omicidio della giovane Serena Mollicone, avvenuto nel 2001 in provincia di Frosinone.

Un 'giallo' per il quale da tempo sono indagati un maresciallo dei carabinieri, all'epoca comandante della caserma dell'Arma di Arce, e suo figlio. Per gli inquirenti sarebbero loro ad aver ucciso Serena per moventi familiari-sentimentali, ma tanti sono ancora gli accertamenti da compiere, come la presunta asportazione di organi dal corpo della giovane e il ritrovamento di alcuni oggetti personali di Serena in luoghi diversi da quello del ritrovamento del cadavere.

Nadia Milliery Ognibene da tempo si occupa di persone scomparse, e ora è seriamente intenzionate a portare a termine al meglio il suo incarico nel caso del delitto di Arce.