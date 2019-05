Courmayeur: Ambasciatore del Belarus per accogliere Fiamma della Pace (FOTO GALLERIA)

Tra il 5 e il 7 maggio è prevista in questo ambito la salita al Monte Bianco di alpinisti bielorussi che porteranno sulla cima la “Fiamma della Pace”. La Fiamma partirà da Roma il 3 maggio dopo la cerimonia di accensione presso l’Ara Pacis, per poi attraversare il continente europeo fino a Minsk, dove a fine giugno le 50 nazioni del Movimento Olimpico Europeo manderanno i loro migliori atleti olimpici a gareggiare in 15 discipline sportive, con qualifiche per le Olimpiadi di Tokyo 2020, e che comprenderanno anche 4 campionati Europei.

La delegazione presente a Courmayeur il 4 maggio 2019 sarà guidata da Alexandr Guryanov, Ambasciatore della Repubblica di Belarus, e dal Console onorario per la Bielorussa, il dott. Fabrizio Comba. Compongono la delegazione bielorussa anche rappresentanti istituzionali, della stampa e personale di assistenza, oltre a 20 motociclisti del Motorcycle club bielorusso “The One Champter Belarus”.

La sala del Municipio di Courmayeur ha ospitato una breve cerimonia di accoglienza e di saluto della delegazione del Belarus alla presenza del Sindaco di Courmayeur e di alcuni componenti della Giunta e del Consiglio comunale.

Nel corso dell’incontro istituzionale il presidente delle Guide Alpine di Courmayeur, Alex Campedelli, ha consegnato a sei alpinisti bielorussi, che nei prossimi giorni saranno impegnati nella salita al Monte Bianco, la pergamena che è consuetudine donare a chi scala il Monte Bianco.