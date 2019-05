Sindacato Vigili del fuoco, 'partiti autonomisti boicottano nostra statalizzazione'

"Siamo sempre più convinti che nonostante le pubbliche dichiarazioni del Presidente della Giunta, Antonio Fosson, molti, specie dei partiti autonomisti, stiano lavorando 'sotto traccia' per boicottare il percorso del transito dei Vigili del Fuoco al Corpo Nazionale cercando di trasformare la complessità dell'iter in impossibilità". E' quanto ha dichiarato oggi in una nota Demis Martinod, vice segretario regionale del sindacato Conapo.

"Proprio per fugare ogni dubbio in merito - aggiunge - chiediamo quindi che ai futuri incontri tra l'Amministrazione Regionale e quella Statale sia permesso di partecipare ai rappresentati del Conapo, in qualità di semplici uditori". Secondo il sindacato Conapo "la politica, invece che interloquire direttamente con i rappresentanti del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, preferisce rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa in cui si esprimono timori per il passaggio al nazionale (non certo da parte dei vigili del fuoco) oppure come fatto da un consigliere riportare notizie di un fantomatico esubero di circa 80 persone".

Il presidente Fosson replica solamente che "stiamo lavorando alacremente per trovare la migliore soluzione possibile, ogni altra interpretazione del nostro operato è pretestuosa".