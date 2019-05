Concert luthiste Zimmermann à la Tour du Baillage

Dans le cadre de l'initiative 'Les concerts du conservatoire', le vendredi 3 mai à 20h30, l'auditorium Renato Callisto Arnod (siège Tour du Baillage) à Aoste accueillera le spectacle du guitariste et luthiste Christian Zimmermann.



Né en 1954 à Fribourg (Allemagne), Christian Zimmermann a abordé l'étude de la guitare classique avec Mario Sicca au conservatoire de Karlsruhe pour se consacrer ensuite au luth, style renaissance et baroque, sous la direction de Michael Schäffer au conservatoire de Cologne et Eugen Dombois à la Schola Cantorum Basiliensis.

En tant que soliste et membre de groupes de musique de chambre, il a eu l'occasion de maîtriser un style interprétatif mêlant authenticité et spontanéité.



L'adoption d'autres instruments historiques (vihuela, guitare baroque, chitarrone) a permis à Zimmermann d'élargir le spectre sonore au sein d'une reconstruction historique de la musique ancienne. De plus, des années de pratique dans la musique d'ensemble ont enrichi son expérience dans le domaine de l'improvisation, élément particulièrement important pour une interprétation correcte et convaincante.