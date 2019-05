Incursione del freddo nel fine settimana valdostano

Spiega l'Ufficio meteo regionale che "Dopo una breve pausa anticiclonica che per qualche giorno ha illuso tutti sul definitivo sbocciare del caldo, riprende il trend instabile e fresco di questa primavera 2019. Giornate di tempo incerto caratterizzeranno, infatti, i cieli valdostani nel week end".

Domattina, sabato, il cielo potrà presentarsi con qualche discreta parentesi soleggiata.

Decisamente più netti e dai toni quasi invernali, invece, il sabato sera e la domenica mattina, quando il flusso freddo proveniente dai poli supererà le barriere alpine. Le temperature lievemente al di sotto delle medie stagionali fino a sabato si irrigidiranno in modo sensibile costringendo alla ritirata davanti alle stufe i più freddolosi e rievocando il piacere di un momento passato, anche con la collaborazione di qualche fiocco di neve sui confini, negli amanti della stagione invernale.

L’incursione artica non avrà però lunga durata e, soprattutto domenica e in quota, spinta da un vento abbastanza forte i cui effetti si percepiranno soprattutto nella sensazione che faccia "ancora più freddo”, continuerà la sua rapida discesa verso il resto della penisola, lasciando la regione già in avvio della prossima settimana.

Un breve anticiclone dovrebbe ripristinare il sole tra lunedì e martedì e riportare i termometri a livelli più accettabili per la stagione, andando almeno un po’ a lenire le ferite prodotte dall'aria tagliente di domenica.