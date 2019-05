Nascerà a Morgex il 'Parco della lettura'

Ideato e progettato dalla Fondazione Sapegno con lo scopo principale di migliorare il lessico dei giovani, il Parco della Lettura sarà inaugurato a Morgex, il 23 aprile 2020. Realizzato grazie a un cofinanziamento europeo (Programma Interreg V A Alcotra Francia/Italia 2014-2020, progetto Famille à la montagne entre nature et culture), sorgerà nel cuore del borgo del comune di alta Valle e costituirà un importante polo di attrazione per famiglie e scolaresche, da visitare almeno due volte l’anno.

In quattro postazioni di gioco fisse, infatti, saranno inseriti contenuti aggiornati semestralmente per i piccoli “cacciatori di parole” di vario livello e i loro accompagnatori. I classici della letteratura per ragazzi guideranno i visitatori in un percorso di gioco, in cui ci sarà spazio per scoprire storie e personaggi, imparare parole nuove, divertirsi, sognare e mettere su carta (o su tablet) altre storie.

Durante la primavera 2020, la Fondazione Sapegno prevede di far scoprire il Parco attraverso un’offerta didattica sperimentale gratuita riservata a una trentina di classi, un ciclo di letture musicate, laboratori per bambini e spettacoli teatrali.