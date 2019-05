Rete Civica, 'servizio trasporto disabili in orario serale: meglio tardi che mai'

Da mercoledì 1 maggio il servizio trasporto disabili è operativo anche in orario serale, con la possibilità di prenotare con almeno tre giorni di preavviso.

"Dieci anni fa, in occasione dell'adesione della Regione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, avevo presentato una mozione sull'argomento - ricorda il consigliere regionale capogruppo di Rete Civica-Alliance Citoyenne, Alberto Bertin - in questo documento si prevedeva che Allo Nuit, servizio di trasporto notturno, contemplasse un mezzo per il trasporto di tutti, anche dei disabili motori. La mozione fu approvata all'unanimità, ma non ebbe seguito. Fu anzi affossata una deliberazione già pronta. Negli anni seguenti, nel generale disinteresse, presentai molte interpellanze per sollecitare un qualche intervento, l'ultima delle quali pochi mesi fa".

"È dunque positivo che finalmente si attivi questa possibilità - prosegue Alberto Bertin - le modalità sono forse un po' burocratiche e macchinose rispetto a quanto proposto, ma è comunque importante che ci sia un servizio di trasporto disabili anche nelle ore serali. Il diritto alla mobilità, infatti, non può essere limitato alla scuola, al lavoro o alle visite mediche: è una questione di libertà e civiltà".

Conclude Bertin: "Esprimo pertanto la mia soddisfazione, rilevando che, alla fine, anche se con grande ritardo, le mie sollecitazioni hanno dato i propri frutti. Meglio tardi che mai e meglio di niente".