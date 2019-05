Il presidente della Monterosa spa accusa, 'società taglieggiata con canoni d'affitto esorbitanti' - IL VIDEO

"Prima del 2016 alcuni proprietari sui cui terreni passano le piste da sci della società funiviaria Monterosa spa hanno taglieggiato la società con canoni d'affitto borderline, corrisposti anche attraverso la cessione di quasi 350 skipass stagionali". E' quanto ha riferito oggi Giorgio Munari, presidente della società partecipata regionale Monterosa spa che gestisce gli impianti di risalita del comprensorio Monterosaski, ai consiglieri regionali della quarta Commissione 'Sviluppo economico' del Consiglio Valle. Il riferimento di Munari al 2016 è relativo al suo ingresso al vertice societario.

"Ci sono persone che accettavano la gratuità totale per il passaggio della Monterosa e altri che, a mio avviso, pretendevano delle cifre esorbitanti". Tra i casi citati da Munari quello di un proprietario che riceveva 24 skipass e 200 chili di Fontina all'anno a fronte di un canone che, secondo i parametri regionali, dovrebbe essere di soli 858 euro. Prima dell'insediamento dell'attuale Consiglio di amministrazione "venivano dati i famosi stagionali, dalla società Monterosa non uscivano delle somme di denaro da corrispondere a queste persone - ha spiegato Munari - ma queste tessere che contabilmente non venivano quantificate, dopo di che questi stagionali venivano distribuiti sul mercato e la società Monterosa aveva la tracciabilità delle persone che lo acquistavano e quindi la Monterosa era partecipe di un mercato a mio avviso finanziariamente non proprio legale".

A fine novembre 2015 la società "per un aspetto fiscale ha deciso di inviare una lettera ai proprietari dei terreni avvertendoli che quello sarebbe stato l'ultimo anno in cui la Monterosa dava questo tipo di possibilità". "C'era inoltre - ha aggiunto - un problema di equità di trattamento tra quelli che prendono gli stagionali e chi invece no".



L'audizione di oggi, trasmessa in streaming sul sito internet del Consiglio Valle su richiesta dello stesso Munari, è stata programmata dopo l'approvazione da parte dell'assemblea di un ordine del giorno dell'opposizione (con il voto determinante del consigliere Claudio Restano di maggioranza) che dispone la non conferma di Munari e dei membri del cda.