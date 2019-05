ELEZIONI EUROPEE 2019: APPUNTAMENTI SEGNALATI DALLE LISTE

+EUROPA VDA:

- Per il 4 si sta organizzando un evento di presentazione di Stefano e Giulia al quale parteciperà probabilmente anche Silvja Manzi, segretaria di Radicali Italiani, anche lei candidata nella circoscrizione nord-ovest con +Europa per queste elezioni europee. Di quest'ultimo evento non si parla nel comunicato allegato perché stiamo finendo di organizzarlo, per cui non abbiamo ancora un'ora e un luogo confermati, cosa che dovrebbe risolversi domani.

LEGA

Conferenza stampa domenica 5 maggio alle 18 presso l’hotel HB di Aosta (ex hotel Bus) insieme al Vice Ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi.

La conferenza stampa sarà l’occasione per parlare dell’elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta - Ivrea.

Dopo la conferenza stampa il Vice Ministro Edoardo Rixi e il Consigliere Paolo Sammaritani, accompagnati dal Commissario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi, saranno impegnati, a partire dalle 18.30 circa, in un incontro sul tema trasporti.

EUROPA VERDE

Europa Verde organizza per Venerdì 10 Maggio ad Aosta alle 20,45 presso la Sala biblio di Viale Europa un incontro con i candidati della nostra circoscrizione.

Ospite d’eccezione MONICA FRASSONI CO-PRESIDENTE PARTITO VERDE EUROPEO

POTERE AL POPOLO

Potere al Popolo Valle d’Aosta invita tutti i cittadini a partecipare, il giorno 9 maggio 2019 alle ore 18 presso il CCS- Cogne di Corso Battaglione Aosta, all’incontro pubblico con Giorgio Cremaschi, portavoce nazionale.