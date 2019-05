Cosa pensa di fare la Giunta regionale per migliorare servizi a disabili e anziani

Con un’interrogazione all’assessore alla sanità il Consigliere regionale Alberto Bertin, chiede , se siano state assunte, o se sia stato previsto di assumere, determinazioni in merito alla riorganizzazione del sistema di assistenza alle persone anziane con riferimento in particolare alle cosiddette Microcomunità presenti sul territorio valdostano.

Il consigliere di Rete Civica - Alliance Citoyenne ricorda le numerose discussioni svoltesi in Consiglio regionale relativamente, anche, alla riorganizzazione dei servizi. Bertin chiede poi se, nell'ambito di tale riorganizzazione, i posti letto della Geriatria potrebbero essere collocati anche in strutture non ospedaliere come le Micromunità.