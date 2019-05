VICENDA MONTEROSA SPA E SGARBO ISTITUZIONALE

Chi avrà ragione? Il Consiglio regionale che (seppure con una maggioranza risicata e anomala) ha approvato un ordine del giorno con la quale si boccia (praticamente) l’operato del Consiglio di Amministrazione della Monterosa spa, oppure i Sindaci e gli Amministratori Locali che hanno sottoscritto un documento di fiducia allo stesso Consiglio di Amministrazione sotto esame?

La risposta non è sicuramente facile. Di certo il rischio di uno “sgarbo” istituzionale è alto. Da una parte, infatti, c’è un organismo (una Istituzione come il Consiglio regionale) che, volenti o nolenti, ha praticamente indicato la strada da seguire per rinnovare il Consiglio di amministrazione di una sua partecipata e dall’altra altri rappresentanti “istituzionali” (cioè i Sindaci) che mettono in discussione quella decisione.

Lo scontro è evidente. E non farà bene a nessuno. Frutto di gravi errori politici. Come lo sono le forti dichiarazioni rilasciate da alcuni contendenti di entrambe le parti.

Ricucire non sarà facile perché significherebbe dare ragione o all’una o all’altra fazione. Il banco è saltato, probabilmente, non per una capacità o incapacità gestionale (visto che la società ha chiuso i bilanci eccezionalmente in positivo), ma per altre motivazioni non chiarissime. La questione è spinosa e, comunque la si voglia leggere, al di la dei dibattiti istituzionali, resta una questione politica. La scelta di appoggiare una mozione delle opposizioni, facendo finire la maggioranza in minoranza ... rappresenta un passaggio importantissimo. Non può essere lasciata passare come un semplice gesto di “coerenza” personale. Che pure ci può stare.

Ma in questo caso ha fatto pendere l’ago della bilancia da una parte ben precisa: mettere la maggioranza in ginocchio e sottoscrivere un documento in cui si chiede la testa della dirigenza della società Monterosa. Non è un bicchier d’acqua.

In altri tempi un voto di quel genere avrebbe significato le dimissioni della maggioranza e, quanto meno, aperto un dibattito chiarificatore a 360 gradi. Con altri numeri, ma ricordo la vicenda del giugno 1990 quando un voto pretestuoso sulla sottoscrizione (o meno) del capitale azionario per ripianare i debiti della Centrale del Latte mandò in minoranza la giunta-Rollandin che per quell’imboscata, cadde.

Il Presidente in quell’occasione era a Barcellona per sostenere la candidatura della Valle d’Aosta alle Olimpiadi invernali del 1998. Al suo rientro Rollandin e la giunta si dimisero e nacque la giunta-Bondaz. Il famoso “ribaltone”. Fu una decisione saggia dimettersi? Era meglio resistere (come fanno oggi i componenti della giunta-Fosson)?

Difficile, anzi, impossibile dirlo. Anche perché le condizioni erano diverse. Certo è che quando una maggioranza viene messa “sotto”, una qualche riflessione bisognerebbe farla.

Qui, invece, parrebbe passare il concetto dell’incidenti di percorso. Senza conseguenze. Un’operazione che rischia di essere liquidata come una ripicca personale. E la nota di Sindaci e Presidenti delle Unités rischia di diventare benzina sul fuoco mentre ci sarebbe bisogno di più calma. Sedersi ad un tavolo e ragionare.