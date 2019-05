Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda pagina Facebook montagnavda canale You Tube montagna vda.

Sentiero del Lys - Completo - 1° tappa

Questo percorso è utilizzato da tanti tour: i sentieri del Lys, l'alta Via, Il Tors des Geants, il Cammino Balteo e non si può non conoscere!!.

Questa è la tappa che ci farà vivere tanta storia: dal ponte romano di Pont-Saint-Martin si sale tra ulivi e vigneti sino a raggiungere il santuario di Notre-Dame-De-La-Garde ed il bel borgo di Perloz con i suoi due castelli.

L'attraversamento del ponte di Moretta costruito tra due pareti sopra al torrente Lys non si dimentica.

Si risalgono poi i ripidi versanti della montagna in cui l'uomo per poter coltivare quel poco necessario alla propria sopravvivenza ha dovuto costruire tantissimi terrazzamenti.

La tappa termina alla Sassa (Etoiles de Bergers) però è consigliabile, raggiunta la strada carrozzabile che porta alla Sassa, scendere direttamente a Lillianes per prendere l'autobus che ci riporta a Pont-Saint-Martin

