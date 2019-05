Denise Marcoz confermata alla guida dell'associazione Genitori Adottivi per esempio

L’Associazione Genitori Adottivi per esempio - A.G.A.p.e - è un'organizzazione di volontariato, fondata nel 2010 ad Aosta, da genitori adottivi con percorso nazionale e internazionale, con l’esigenza di formarsi, informarsi, confrontarsi, approfondire i diversi momenti dell’adozione per affrontarli consapevolmente.

Nei giorni scorsi l'Associazione a rinnovato gli organi direttivi confermando alla presidenza, per il triennio 2019 2022, Denise Marcoz. Del direttivo fanno parte: Francesco Bonvicini (Vice Presidente), Eros Franco (Tesoriere), Marcella Mantova (Segretaria), Serena Cerioli (Consigliere), Gabriella Perino (Consigliere), Maurizio Farì (Consigliere).

"L’Associazione - spiega la presidente Marcoz - sostiene la rete di genitori adottivi creando occasioni d’incontro e confronto, promuove la rete con altre Associazioni legate all’adozione e alla genitorialità in genere, promuove la realtà dell’adozione in Valle d’Aosta in ambito socio-educativo, studia e approfondisce tematiche relative all’adozione e alla genitorialità, organizza seminari e giornate di studio con esperti, accoglie genitori in attesa di adozione, organizza iniziative di socializzazione tra famiglie, bambini e ragazzi. Ad oggi conta 58 soci".

A.G.A.p.e... è socio fondatore del Coordinamento CARE (Coordinamento Associazioni Famiglie Adottive e Affidatarie in Rete), Associazione nazionale di secondo livello che riunisce 33 associazioni operanti su tutto il territorio italiano e contribuisce ai lavori del Forum del Terzo settore della Valle d’Aosta.