Aiuto ai poveri dell'America Latina con la raccolta viveri di Operazione Mato Grosso

Prende il via in Valle d'Aosta la quindicesima raccolta viveri a favore delle missioni in America Latina gestite dai volontari (15 sacerdoti e 120 laici) appartenenti all’Associazione Operazione Mato Grosso-OMG.

Nata sulle orme di Padre Ugo Censi, salesiano, deceduto nel 2018, l’organizzazione sostiene la promozione delle popolazioni locali attraverso l'apprendimento professionale artigianale per gli uomini e di tessitura per le donne; gestisce scuole, ospedali, case per bambini e anziani, oratori.

Promuove, inoltre, la nascita di cooperative agricole e artigiane e lo sviluppo delle professioni legate alla montagna con il progetto 'Rifugi della Cordigliera Bianca' per ospitare e guidare gli escursionisti lungo i sentieri della cordigliera delle Ande; il ricavato delle attività viene destinato alla costruzione di case e al sostegno dei più bisognosi (sito ufficiale www.operazionematogrosso.it).

In Valle d’Aosta l’Associazione OMG ha costruito e gestisce i rifugi Pier Giorgio Frassati nel comune di Saint Rhemy, il Rifugio degli Angeli nel comune di Valgrisenche e Rifugio delle Marmotte al Plan de l’Entrelor a Rhệmes, il cui ricavato sostiene le attività di cooperazione nei paesi dell’America Latina gestite dell’Associazione stessa.

L'iniziativa di raccolta viveri è promossa dal gruppo OMG Aosta, dagli oratori e dalle parrocchie Saint-Martin de Corlèans e dell’Immacolata e dall’associazione 'l’Albero di Zaccheo' di Aosta. Gli alimenti richiesti sono: pasta, farina, riso, legumi, tonno e carne in scatola, olio in latta, farine, zucchero e sale, latte in polvere, alimenti per l’infanzia. Non è possibile spedire via mare contenitori in vetro. Inoltre vengono raccolte offerte in denaro per la spedizione del container a Lima, dove giungerà nel mese di luglio.

I punti di raccolta saranno allestiti da giovedì 9 a domenica 12 maggio con il seguente calendario:

1) Gros Cidac in Via Paravera (Aosta): giovedì dalle 17,00 alle 21,00; venerdì dalle 13,00 alle 21,00; sabato e domenica dalle 8,00 alle 20,00;

2) Carrefour in loc. Autoporto (Pollein): sabato dalle 8,30 alle 21,00; domenica dalle 9,00 alle 17,00;

3) Carrefour Market in Corso Battaglione (Aosta); sabato dalle 8,00 alle 19,30 e domenica dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00;

4) Carrefour Market in Piazza Plouves/Via Festaz (Aosta): sabato dalle 8.30 alle 20.00 e domenica dalle 9,00 alle 17,00;

5) Carrefour Market in loc. Grand. Chemin 72 (Aosta): sabato dalle ore 8.30 alle 20.00 e domenica dalle ore 9,00 alle 17,00;

6) Conad in loc. Gran Chemin 31(Saint Christophe): sabato dalle 8,30 alle 20,00 7) Famila in Rue du Mont Blanc, 63 a (Morgex) sabato dalle 8,00 alle 20,00 e domenica dalle 8,00 alle 17,00.

La raccolta, inoltre, avverrà presso le famiglie del Quartiere Cogne e zona Saint-Martin ad Aosta.

I viveri possono essere consegnati ai volontari anche presso il punto di smistamento allestito nel cortile della parrocchia Saint Martin in viale Europa ad Aosta nei giorni di sabato 11 e domenica 12 maggio; presso tutti i supermercati aderenti e presso il punto di smistamento sarà possibile fare delle offerte in denaro per contribuire alla spedizione del container.