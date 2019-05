Aosta: Alla Biblioteca Bruno Salvadori il Mercatino del libro usato

Lo slogan che accompagna l’iniziativa è Porta un libro in vacanza!, proprio perché si offre la possibilità di acquistare un libro per così dire “da spiaggia”, a poco prezzo.

Il sistema è quello del prezzo decrescente: dai tre euro del 23 maggio, ai due euro del 24 fino al “tutto a 1 euro” del 25 maggio.

Verranno posti in vendita circa un migliaio di libri. Saranno proposti libri di fondo valdostano, romanzi, saggistica, guide turistiche e libri per bambini e ragazzi.

Si tratta di libri usati che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero.

L’iniziativa dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario e, al tempo stesso, è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso il riuso.