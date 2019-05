Sul Monte Bianco sventola la bandiera dell'Europa

Giulia Pastorella e Stefano Morcelli, candidati alle elezioni europee per Più Europa nella circoscrizione Nord Ovest, hanno raggiunto la vetta del Monte Bianco, dove hanno fatto sventolare le bandiere di Più Europa e dell'Unione europea.

Saliti ieri al rifugio Grands Mulets (3000mt) con gli sci per la tappa di avvicinamento, questa mattina partendo poco dopo l'una, hanno affrontato la salita conclusiva per la Cima (4811 mt). Passando per il ricovero Vallot, dove hanno lasciato gli sci e calzato i ramponi, hanno raggiunto la cima intorno alle ore 8.30.

Giulia Pastorella ha scelto questa tappa elettorale inusuale, per compiere un atto simbolico che ricordi l'importanza dell'apertura dell'Italia nei confronti dell'Europa attraverso le Alpi, tra le più importanti porte sull’ Europa. I due candidati hanno scelto di scalare il versante francese non solo per la maggiore sicurezza, ma soprattutto per ricordare le recenti tensioni diplomatiche tra Francia e Italia.

Più Europa, partito per cui Giulia Pastorelli è stata già candidata alle scorse elezioni Nazionali,è un partito convintamente europeista. La scalata compiuta dai due candidati racconta la necessità del dialogo tra gli Stati Europei ed è stata un'occasione per sottolineare l'importanza di un'Europa più aperta, più integrata e vicina ai bisogni delle comunità.