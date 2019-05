Gressan: Ristrutturazione spogliatoi e riqualificazione energetica edifici scolastici

La possibilità di utilizzare fondi dell’avanzo di amministrazione ha permesso all’Amministrazione comunale di Gressan prevedere una serie di interventi che trovano riscontro nel bilancio consuntivo approvato dal Consiglio comunale. I quattro consiglieri di opposizione erano assenti “per precedenti impegni”.

“In passato – spiega il sindaco, Michel Martinet – esistevano i vincoli di bilancio per via del patto di stabilità”. Sul piano finanziario il sindaco evidenzia che “la politica attuata si è rilevata importante, perché con l’abbattimento dei mutui e quindi l’abbassamento della spesa corrente per gli interessi, si è potuto godere di un avanzo primario importante che ha dato questa possibilità di spesa”.

Per questo è possibile con la variazione di bilancio “interventi strategici per l’intera comunità che avranno un riflesso importante per tutta la cittadinanza”

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SCOLASTICA

240.000 € per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici: verrà rifatta completamente la copertura – rimozione del manto di lose e conseguente coibentazione completa – e sostituzione della caldaia della scuola elementare del capoluogo.

POLO SPORTIVO

500.000 € per il ristrutturazione completa degli spogliatoi dei campi di calcio – rifacimento e messa a norma impianti di riscaldamento, acqua sanitaria ed elettrico, realizzazione cappotto termico e sostituzione serramenti.

CAPANNONE POLIFUNZIONALE

357.000 € per realizzazione di capannone polifunzionale nell’area sportiva – questa struttura risulta ormai necessaria in quanto le attività che vengono svolte all’interno dell’area sono di importanza tale per cui la tensostruttura attuale non è più sufficiente. Inoltre la futura struttura potrà servire quale base di ricovero della protezione civile comunale in caso di emergenze.

PARCHEGGI

165.000 € per la realizzazione del parcheggio in Loc. Les Fleurs in prossimità della fermata della stazione funiviaria Aosta –Pila. Si concretizza un’opera prevista dal piano regolatore in una zona che ha avuto una forte espansione turistica e che attualmente soffre di un parcheggio pubblico tanto che le auto dei turisti sono parcheggiate lungo la strada comportando notevoli problemi alla circolazione.