ELEZIONI EUROPEE 2019: APPUNTAMENTI SEGNALATI DALLE LISTE

SINISTRA EUROPEA:

Giovedì 2 Maggio alle ore 17.30 presso il gazebo dei giardini Emilio Lussu di Aosta, la candidata Chiara Giordano sarà lieta di incontrare i Giornalisti, per una breve conferenza stampa di presentazione del progetto politico di appartenenza, sostenuto dal gruppo Ambiente Diritti Uguaglianza Valle d'Aosta.

+EUROPA VDA:

- Per il 4 sta organizzando un evento di presentazione di Stefano e Giulia al quale parteciperà probabilmente anche Silvja Manzi, segretaria di Radicali Italiani, anche lei candidata nella circoscrizione nord-ovest con +Europa per queste elezioni europee. Di quest'ultimo evento non si parla nel comunicato allegato perché stiamo finendo di organizzarlo, per cui non abbiamo ancora un'ora e un luogo confermati, cosa che dovrebbe risolversi domani.

LEGA

● Sabato 4 maggio dalle 9 alle 13 gazebo al mercato di Aosta; dalle 14 alle 19gazebo in piazza Narbonne ad Aosta; alle 21 alla bocciofila comunale di Saint-Vincent incontro con la popolazione.

● Domenica 5 maggio all’ex hotel Bus di Aosta, alle 18.30, incontro con il vice

Ministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi.



● Lunedì 6 maggio dalle 9 alle 13 gazebo al mercato di Verrès; a Tortona, alle 21, incontro con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Marco Bussetti.

● Martedì 7 maggio dalle 9 alle 13 gazebo al mercato di Aosta.

● Venerdì 10 maggio al bar Bistrot di Fénis alle 18 aperitivo con il candidato; al

ristorante Maison Rosset di Nus, alle 21, incontro con la popolazione.

MOVIMENTO 5 STELLE

Lunedi 6 maggio 2019 alle ore 17:30, presso la sala conferenze dell'hotel Etoile du Nord, sito in Frazione Arensod 43 Sarre (AO), sarà presentato il candidato del Movimento 5 Stelle Valle d'Aosta Piero Puozzo per le prossime elezioni europee previste per il 26 maggio 2019.