"La donna di picche", il nuovo giallo di Remo Bassini

Da oggi 2 maggio è in libreria “La donna di picche” di Remo Bassini, casa editrice Fanucci (collana Nero Italiano, pagine 208, euro 13).

È un’inchiesta delicata e dolorosa quella che è chiamato a svolgere il commissario Pietro Dallavita, inviato, dalla Omicidi di Torino, in missione speciale a Vercelli. All'alba, in una chiesa, hanno sparato tre colpi al volto a una donna. Non ci sono indizi, né sospettati. Solo la nebbia e l'afa di Vercelli. A cercare di svelare il mistero, viene inviato Dallavita.

Lui e l'ispettore Tavoletti (detto “l'albanese”) fanno parte della vecchia guardia. Hanno poca dimestichezza con computer e intercettazioni, e per indagare si affidano al loro istinto. Dallavita si porta dietro una scia di successi professionali ma anche fallimenti personali e sentimentali che lo hanno trascinato in un vortice di depressione dal quale non riesce a risollevarsi.

Ed ecco che oltre al giallo ne “La donna di picche” assistiamo all'incontro di tre solitudini: quella del commissario Dallavita con quella di due donne, una di cuori e l'altra di picche. Quest'ultima, ha due peculiarità: ama troppo gli uomini della propria vita, a cominciare dal padre, morto suicida, e lascia comunque un segno : «Sono la donna di picche, quella che non dimentichi».

Remo Bassini, nato Cortona (Ar) nel settembre del 1956, vive a lavora a Vercelli. Per nove anni è stato direttore del giornale La Sesia, attualmente dirige Infovercelli24 e ha un blog su Il Fatto. Ha pubblicato “Dicono di Clelia” (Mursia), “Lo scommettitore” (Fernandel), “La donna che parlava con i morti” (Newton Compton), “Bastardo posto” e “Vicolo del precipizio” (Perdisa), “Vegan le città di dio” (Tlon). Di lui Nero italiano ha già pubblicato “La notte del santo”, primo episodio della serie del commissario Pietro Dallavita.

Remo Bassini con “Ladonna di picche”, Angelo Marenzana con “Il delitto del fascista Nuvola nera” e Corrado Pelagotti con “Tempo da lupi” presenteranno i loro libri, tutti editi da Fanucci, al Salone del libro sabato 11 maggio alle 19,30, nella Sala Rossa.

Su “La donna di picche” segnaliamo questa intervista all'autore: LEGGI QUI.