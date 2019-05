Aosta: Arriva la 'Stracittadina', traffico rivoluzionato per sette ore

Torna domenica 5 maggio la manifestazione podistica 'Stracittadina di Aosta', giunta alla quinta edizione. Inevitale il temporaneo 'stravolgimento' del traffico e tramite un'ordinanza l'amministrazione comunale del capoluogo ha disposto le seguenti modifiche temporanee alla circolazione, in vigore domenica 5 maggio dalle 7 alle 14:

- Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in corso Lancieri di Aosta, nel tratto compreso tra la rotonda di via Grand Eyvia e il “Palaghiaccio” di regione Tzambarlet, nel piazzale di sosta adiacente al “Palaghiaccio” nonché nel piazzale sterrato sito tra il Palaghiaccio e il campo sportivo Tesolin, in via Piccolo San Bernardo, relativamente agli stalli di sosta in linea antistanti i civici numeri 1 e 3, in via Grand Eyvia, nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria con Via Piccolo San Bernardo e l’intersezione a rotatoria con corso Lancieri d’Aosta;

- Sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli per il tempo strettamente necessario al passaggio dei concorrenti nelle vie interessate dal percorso di gara, vale a dire nel piazzale antistante il 'Palaghiaccio' di regione Tzambarlet (partenza), in corso Lancieri d’Aosta, via Garin, via Generale Dalla Chiesa, via 1° Maggio, nella pista ciclabile comunale lungo la Dora, in via Lavoratori Vittime del Col du Mont, via 1° Maggio, nella pista ciclabile intercomunale lungo la Dora, in località Montfleury, via Piccolo San Bernardo, via Grand Eyvia, corso Lancieri d’Aosta e nel campo sportivo Tsambarlet (arrivo).