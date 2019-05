Festa Primo Maggio, Dolores Pessione Gabriele Noto insigniti Maestri del Lavoro

In occasione della Festa del lavoro, oggi, mercoledì 1 maggio, nella Sala congessi 'Maria Ida Viglino' di Palazzo regionale ad Aosta, si è svolta la cerimonia di consegna delle decorazioni della Stella al Merito del Lavoro.

Nei loro interventi il Console dei Maestri del Lavoro, Ezio Togniettaz, la rappresentante dell’Ispettorato territoriale del Lavoro Angela Giorgio e il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, hanno ricordato il valore simbolico della giornata che celebra il diritto e la tutela dell'occupazione. Alla cerimonia hanno preso parte anche alcuni assessori regionali e il senatore valdostano Albert Lanièce.

Il riconoscimento della Stella è stato attribuito a due nuovi Maestri del Lavoro valdostani: Gabriele Noto e Dolores Pession.

L’onorificenza è conferita con Decreto del Presidente della Repubblica ai lavoratori che, nel corso della loro esperienza professionale, si sono distinti per perizia, laboriosità, condotta morale e anzianità di occupazione.

"L’odierna celebrazione - ha detto Giorgio - ci offre l’occasione per ricordare che il diritto al lavoro e la tutela del lavoro rappresentano due valori essenziali del nostro ordinamento democratico e per constatare come, in un mondo del lavoro profondamente mutato, la decorazione della Stella al Merito del Lavoro conservi pienamente il suo significato e la sua funzione".

Rivolgendosi a Pession e Noto, il Presidente Fosson li ha ringraziati "per

l’esempio che, con la vostra storia professionale e personale, offrite alle nuove

generazioni che, oggi più che mai, hanno necessità di modelli positivi da seguire".



In questa giornata dedicata al lavoro "e alle tante riflessioni che il tema porta con

sé - ha proseguito Fosson - ritengo sia doveroso esprimere solidarietà a tutti coloro che si trovano in situazioni lavorative difficili o precarie, come la cassa integrazione, e, soprattutto, a coloro che un posto di lavoro non ce l’hanno.

Il diritto al lavoro è un bene estremamente prezioso che dovrebbe essere

garantito a tutti i cittadini per assicurare a ognuno promozione sociale, culturale

ed economica. Valori che sono il fondamento della libertà di ogni persona e pongono le basi di una crescita comune e collettiva".