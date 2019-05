San Giuseppe lavoratore: omelia mons. Cesare Nosiglia Arc. metropolita di Torino

<<Cari amici,

Il lavoro continua a rimanere, anche e soprattutto per la nostra amata

città, la prima vera questione sociale. Le ricerche sottolineano come

Torino stia perdendo importanti posizioni competitive nello scacchiere

nazionale e internazionale. Non si può però accettare con fatalismo la

retorica del declino, bensì è essenziale ricostruire una visione nuova

per la città che tenga conto della sua vocazione manifatturiera e

industriale, capace di generare non solo un importante sviluppo

economico, ma anche una storia e un’identità per tutto il territorio

metropolitano.



Propongo pertanto a coloro che sono chiamati ad esercitare ruoli di

responsabilità nel tessuto sociale ed economico del nostro territorio,

di operare insieme su alcune piste di lavoro:



1-L’impresa come nuova forma di solidarietà e possibilità di creazione

della ricchezza, intesa non solo in termini monetari, riscoprendo la

via inedita dell’economia civile. E’un campo tutto da scoprire e puo’

rivelarsi uno strumento fecondo per realizzare non solo profitti ma

anche quelle solidarietà che sono il migliore antidopo

all’individualismo e al culto del denaro fine a se stessi. Essere

imprenditori significa investire sulle capacità dell’uomo senza

soggiogarle alla forza ineluttabile del denaro e del profitto fine a

se stesso.Essere imprenditori può essere una forma alta di

testimonianza cristiana e la comunità dei credenti deve accompagnare

queste vocazioni.



2--Abitare i luoghi della rappresentanza innovando le prassi

partecipative e l’inclusione degli emarginati.Per creare ricchezza e

distribuirla equamente serve ricostruire il senso della partecipazione

e della responsabilità. I luoghi tradizionali della rappresentanza

(associazioni di categoria e sindacati) vivono un tempo complesso che

li sfida a rinnovarsi per comprendere come ricollegarsi ai sentimenti

dei lavoratori e degli imprenditori. Penso soprattutto al sindacato e

alla sua capacità di dare voce a chi non ha voce per rendere più

giusto, aperto e dignitoso il mondo del lavoro. Ritrovare questo

spirito.In un contesto sociale totalmente sconvolto dai cambiamenti

internazionali è altamente necessario per ricostruire il senso comune

della partecipazione.



3--L’educazione dei giovani al lavoro e il ruolo strategico della

formazione, consapevoli dell’urgenza di restituire valore al lavoro e

al tempo del lavoro. Penso allo straordinario lavoro della formazione

professionale che ogni giorno si confronta con questi temi. Penso

all’esperienza dell’alternanza scuola/lavoro e all’impegno promuovere

l’incontro del mondo della scuola con quello del lavoro.La difficoltà

di entrare in maniera organica nel mondo del lavoro rappresenta una

grave perdita sociale ed economica perché i giovani rappresentano in

sé innovazione, creatività, voglia di spendersi. Ad essi vanno dati

spazi dove potersi sperimentare e crescere.



La festa del lavoro sollecita le nostre comunità a porsi delle

domande: come accolgono la dimensione del lavoro,elemento costitutivo

della propria prassi pastorale? Quanto è presente questa tematica nei

percorsi della pastorale ordinaria, nella catechesi, predicazione e

nella liturgia domenicale? Da decenni la Chiesa di Torino è impegnata

in tanti progetti che accompagnano le persone (soprattutto coloro che

fanno più fatica) nel mondo del lavoro. Abbiamo però bisogno di

formare laici adulti che con coerenza, coraggio e sostegno provino a

testimoniare laicamente nel mondo del lavoro il Vangelo della

speranza.



+ Cesare Nosiglia

Arcivescovo metropolita di Torino>>