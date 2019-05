Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Saint-Marcel, Valtournenche e Antagnod

Per consentire la manutenzione ordinaria del corpo autostradale, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri della strada regionale n. 14 di Saint Marcel, nel comune di Saint-Marcel, tra il Km 0+470 e il Km 0+530 (sottopasso autostradale), il 2 maggio 2019, dalle ore 7 alle ore 19.

L’Assessorato comunica, altresì, che per consentire i lavori di sollevamento e posa di travatura tetto su fabbricato in corso di ristrutturazione è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri della strada regionale n.46 della Valtournenche, nel comune di Antey-Saint-André, in località Buisson, tra il km 10+800 e il km 10+850, dalle 7,30 di martedì 7 maggio alle 18 di martedì 14 maggio.

Per consentire i lavori di ampliamento della rete di comunicazione elettronica, per posa di fibre ottiche, è disposta l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da movieri della strada regionale n.5 di Antagnod, nel comune di Ayas, in località Antagnod, tra il km 2+800 e il km 4+300, da giovedì 2 maggio a venerdì 31 maggio 2019, dalle 7 alle 18, sabati e domeniche esclusi.