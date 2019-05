Spettacolare Steam Acrobati Sonics

Nell'ambito del tour italiano 2018/2019, la nuovissima sfida acrobatica dei Sonics fa tappa anche alla Saison Culturelle. Spettacolari performance volanti ed effetti speciali per uno show acrobatico e visuale innovativo e divertente.

Una futuristica aerostazione di ispirazione SteamPunk farà da scenario a uno show acrobatico e visuale innovativo e divertente, ricco di spettacolari performance volanti ed effetti speciali. Sei bizzarri personaggi - Joe, Rosemary, Lola, Miranda, Margot e Mr. Smith - interpretati da ginnasti, attori e ballerini della Compagnia, si ritrovano per caso nella stazione di Steam, da cui partirà lo Steam Experience, ovvero il più avanzato e tecnologico dirigibile mai costruito. Bloccati da un imprevisto in questa futuristica aerostazione, con le scenografie disegnate e realizzate da Cristiano Spadavecchia, i sei protagonisti daranno vita a coreografie acrobatiche su speciali e originali macchine sceniche di loro invenzione, sulle note della colonna sonora originale, intrisa di sonorità etniche e jazz, del Maestro Ruggiero Mascellino.

Ogni quadro, ogni attrezzo, ogni numero acrobatico definisce lo scorrere di una storia ricca di colpi di scena, dove le danze aeree dei corpi descrivono e definiscono i caratteri dei personaggi tra i quali nasceranno relazioni, amicizie e storie d'amore, complice ovviamente l'euforia dell'attesa dello strano veicolo.

I Sonics coniugano da sempre gesto atletico e poesia, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo, sempre sospesi tra sogno e realtà. Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria ideazione appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro.

Giorno per giorno, nella Sonics Creative Lab, situata a pochi chilometri da Torino, si costruisce, grazie a un solido e affiatato gioco di squadra fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni, il sogno di un gruppo di persone e la solidità di un nome oramai apprezzato in tutto il mondo. Il gruppo ha calcato i palchi di centinaia di Teatri, festival e grandi eventi in tutto il mondo, con picchi straordinari come la partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006, la Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012 e la Cerimonia di Apertura di Pitti Uomo a Firenze a Giugno 2017.

La Saison Culturelle 2018/2019 è realizzata col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino.

Il prezzo del biglietto è per la Platea 24,00 € (intero) e 20,00 € (ridotto) e per la Galleria 18,00 € (intero) e 15,00 € (ridotto).

Lo spettacolo è incluso negli abbonamenti Pleine Saison, Musical, Danza e Arte varia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale , Piazza Roncas, n. 12 tel. 0165 32778.