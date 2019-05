L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste organise des itinéraires de formation théorique et pratique pour experts en francoprovençal et des parlers walser, dans le but de former des opérateurs culturels pouvant œuvrer dans le secteur de l’enseignement et de l’animation en langue minoritaire.

Les parcours de formation en question, gérés par le B.R.E.L., sont les suivants :

Cours pour la certification des compétences SMC1

« Œuvrer en faveur de la diffusion et de la valorisation du francoprovençal

et des parlers walsers »

Cours d’habilitation avec examen, préliminaire aux cours SMC2 et SMC4

Date du début : mi-mai 2019

Date fin : 6 juillet 2019

Durée : 78 heures (dont 56 en présence et 22 en classe virtuelle)

Cours pour la certification des compétences SMC2

« Élaborer et délivrer l’enseignement »

Date début : automne 2019

Durée : 84 heures (dont 62 en présence et 22 en classe virtuelle)

Cours d’habilitation avec examen

Cours pour la certification des compétences SMC4

« Réaliser des activités d’animation linguistique et culturelle »

Stages résidentiels se déroulant à la fin août et en octobre 2019

Durée : 75 heures

Cours d’habilitation avec examen

Les demandes d’inscription, munies d’un timbre fiscal, devront parvenir au B.R.E.L. – 16, rue Croix-de-Ville, Aoste – le 10 mai 2019, à 14 h. au plus tard, sous peine de non-admission au cours.

POUR TOUTE INFORMATION CONSULTER LE SITE www.patoisvda.org