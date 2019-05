PAPA: Corridoi umanitari per i profughi in Libia

Un duplice appello per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia e per le vittime delle recenti alluvioni in Sud Africa è stato lanciato del Papa al termine del Regina caeli recitato con i fedeli in piazza San Pietro a mezzogiorno del 28 aprile.

«Vi invito a unirvi alla mia preghiera per i profughi che si trovano nei centri di detenzione in Libia, la cui situazione, già molto grave, è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso» ha scandito il Pontefice dopo la preghiera mariana, lanciando un appello «perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari».

Poi il suo pensiero è andato a «quanti hanno perso la vita o hanno subito gravi danni per le recenti alluvioni» in Sud Africa. «Anche a questi nostri fratelli — ha detto — non manchi la nostra solidarietà e il concreto sostegno della comunità internazionale».

In precedenza il Pontefice aveva commentato il Vangelo della seconda di Pasqua, che narra l’apparizione del risorto ai discepoli nel Cenacolo.Nella mattina di lunedì 29, festa liturgica di santa Caterina da Siena, celebrando la messa a Santa Marta, il Papa ha rivolto alla patrona dell’Italia e dell’Europa una preghiera particolare, affinché «aiuti l’unità della Chiesa», «aiuti l’Italia in questo momento difficile» e «aiuti l’unità dell’Europa». Poi ha ricevuto in udienza un gruppo di appartenenti ai Comitati di San Martino de Porres.